Trovati 6 cavalli rubati all’interno di un allevamento | 100 mila euro di sanzioni al titolare

(Di giovedì 25 febbraio 2021) I Carabinieri di Bracciano, unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Manziana, hanno proceduto al controllo di ben 97tenuti allo stato brado nel vasto terreno comunemente denominato “Quarto Militare”, all’esito del quale sono stati risei. I militari, impegnati tutto il giorno per le evidenti difficoltà derivanti dalla necessità di controllare un numero così cospicuo di equini, peraltro lasciati liberi in un terreno di quasi 400 ettari, all’esito del servizio hanno denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione ildell’, un 65enne del posto con precedenti specifici, risultato in possesso die di un numero ingente di dubbia provenienza, in violazione delle ...

