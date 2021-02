Troppi casi Covid, rinviata Torino-Sassuolo | Serie A News (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torino-Sassuolo, gara della 24^ giornata di Serie A, si sarebbe dovuta giocare domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' Troppi casi Covid, rinviata Torino-Sassuolo Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 febbraio 2021), gara della 24^ giornata diA, si sarebbe dovuta giocare domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - GrandePianeta Milan.

Ultime Notizie dalla rete : Troppi casi Dopo Pistoia anche Siena in zona rossa con tutta la provincia ... il provvedimento è stato assunto per l'incidenza troppo elevata dei casi di contagio da Covid - 19 (oltre 520 positivi ogni centomila abitanti nella sola Pistoia); nel secondo per i troppi focolai ...

Covid, Zona Rossa per 9 giorni nelle province di Siena e Pistoia Un risveglio amaro, che mi ha destato perplessità, troppi nuovi casi. 1374 sono tanti, campanello d'allarme molto forte. Ho parlato con l'assessore Bezzini e con i responsabili dei vari dipartimenti ...

Troppi casi di Covid nella Cavese: rinviata gara col Potenza La Gazzetta del Mezzogiorno Troppi casi Covid, rinviata Torino-Sassuolo | Serie A News Una gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Il Torino, però, in questi giorni ha dovuto fare i conti con numerosi casi di coronavirus. Sono già sette i calciatori della Prima Squadra contagiati: ...

Troppi positivi al Covid: Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo Mancava solo l'ufficialità, poi è arrivata anche quella: Torino-Sassuolo è stata rinviata a causa dei troppi casi di positività al coronavirus riscontrati ...

Una gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Il Torino, però, in questi giorni ha dovuto fare i conti con numerosi casi di coronavirus. Sono già sette i calciatori della Prima Squadra contagiati