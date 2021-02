Trento Film Festival 2021: la Groenlandia protagonista della 38 edizione, dal 30 aprile al 9 maggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) È la sconfinata nazione artica il "Paese ospite" del 69. Trento Film Festival (30 aprile - 9 maggio), in anteprima italiana in Concorso La casa rossa di Francesco Catarinolo alla presenza del protagonista Robert Peroni. La Groenlandia è il paese ospite della 69° edizione del Trento Film Festival 2021 (30 aprile al 9 maggio) per la sezione Destinazione..., dedicata ogni anno all'esplorazione di territori e luoghi con focus sull'ambiente. "La 69. edizione, dopo lo slittamento in estate dello scorso anno - dichiara il presidente Mauro leveghi - riporta la rassegna nella sua tradizionale collocazione primaverile, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) È la sconfinata nazione artica il "Paese ospite" del 69.(30- 9), in anteprima italiana in Concorso La casa rossa di Francesco Catarinolo alla presenza delRobert Peroni. Laè il paese ospite69°del(30al 9) per la sezione Destinazione..., dedicata ogni anno all'esplorazione di territori e luoghi con focus sull'ambiente. "La 69., dopo lo slittamento in estate dello scorso anno - dichiara il presidente Mauro leveghi - riporta la rassegna nella sua tradizionale collocazione primaverile, ...

