Trenta fondi in corsa per la Bundesliga: anche BC Partners (Di giovedì 25 febbraio 2021) I fondi di investimento guardano anche alla Bundesliga. Dopo le prime indiscrezioni dei mesi scorsi, ora la German Football League (DFL) sarebbe pronta ad accogliere offerte di investimento per una quota di minoranza nel suo business legato ai diritti televisivi all’estero. Come detto l’interesse dei private equity nel ramo Bundesliga International della DFL è emerso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Idi investimento guardanoalla. Dopo le prime indiscrezioni dei mesi scorsi, ora la German Football League (DFL) sarebbe pronta ad accogliere offerte di investimento per una quota di minoranza nel suo business legato ai diritti televisivi all’estero. Come detto l’interesse dei private equity nel ramoInternational della DFL è emerso L'articolo

CalcioFinanza : Trenta fondi in corsa per la #Bundesliga: c'è anche BC Partners - sportli26181512 : #Media #Notizie Trenta fondi in corsa per la Bundesliga: anche BC Partners: I fondi di investimento guardano anche… -