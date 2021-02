Tre milioni per 9 giorni di lavoro: il grande affare di Mihajlovic allo Sporting Lisbona (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tre milioni di euro per nove giorni di lavoro in tutto. E’ quello che ha guadagnato Sinisa Mihajlovic dalla sua velocissima avventura come allenatore dello Sporting Lisbona. L’attuale tecnico del Bologna (dove arrivò proprio grazie alla rottura improvvisa coi portoghesi) fu assunto dall’allora presidente Bruno De Carvalho a giugno del 2018, cinque mesi dopo essere stato esonerato dal Torino. Repubblica Bologna racconta che Mihajlovic firmò un contratto triennale da un milione all’anno: tre milioni netti in tutto. Ma pochissimi giorni dopo, nove per l’esattezza, il board del club licenziò De Carvalho e il successore ad interim, Sousa Cintra decise a sua volta che Mihajlovic non era l’uomo giusto. Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tredi euro per novediin tutto. E’ quello che ha guadagnato Sinisadalla sua velocissima avventura come allenatore dello. L’attuale tecnico del Bologna (dove arrivò proprio grazie alla rottura improvvisa coi portoghesi) fu assunto dall’ra presidente Bruno De Carvalho a giugno del 2018, cinque mesi dopo essere stato esonerato dal Torino. Repubblica Bologna racconta chefirmò un contratto triennale da un milione all’anno: trenetti in tutto. Ma pochissimidopo, nove per l’esattezza, il board del club licenziò De Carvalho e il successore ad interim, Sousa Cintra decise a sua volta chenon era l’uomo giusto. Il ...

Mihajlovic e quei tre milioni per nove giorni allo Sporting Lisbona

Il Tas gli ha riconosciuto l'intero stipendio di tre anni Tre milioni di euro per nove giorni di lavoro in tutto. E' quello che ha guadagnato Sinisa Mihajlovic dalla sua velocissima avventura come allenatore dello Sporting Lisbona.

Mihajlovic e il caso esonero Sporting: dal tribunale arriva la condanna I giudici si sono pronunciati su un residuo di risarcimento non saldato. Il caso naque da un avvicendameno sociaterio del culb lusitano, a pochissimi giorni dall'ingaggio di Sinisa ...

Il Tas gli ha riconosciuto l'intero stipendio di tre anni Tre milioni di euro per nove giorni di lavoro in tutto. E' quello che ha guadagnato Sinisa Mihajlovic dalla sua velocissima avventura come