Trasporti, Confartigianato Imprese: adesioni alla class action contro il “cartello TIR” fino a maggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le Imprese di trasporto merci hanno tempo fino a maggio per chiedere i danni alle compagnie costruttrici di TIR condannate 2 anni fa dalla Commissione Europea a pagare una multa complessiva di 3,8 miliardi di euro per aver danneggiato gli acquirenti dei mezzi con un “cartello” che, tra il gennaio 1997 e lo stesso periodo del 2011, ha gonfiato i prezzi degli autocarri per almeno il 15% del loro costo. A riportarlo è la testata piemontese Ossola News. Il risarcimento – che Confartigianato Trasporti Piemonte stima tra gli 8mila e i 10mila euro a mezzo – riguarda migliaia di Imprese, sia quelle con mezzi conto terzi che quelle proprietarie di camion ad uso proprio superiori alle 6 tonnellate (edili, metalmeccaniche, del legno). L’azione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ledi trasporto merci hanno tempoper chiedere i danni alle compagnie costruttrici di TIR condannate 2 anni fa dCommissione Europea a pagare una multa complessiva di 3,8 miliardi di euro per aver danneggiato gli acquirenti dei mezzi con un “” che, tra il gennaio 1997 e lo stesso periodo del 2011, ha gonfiato i prezzi degli autocarri per almeno il 15% del loro costo. A riportarlo è la testata piemontese Ossola News. Il risarcimento – chePiemonte stima tra gli 8mila e i 10mila euro a mezzo – riguarda migliaia di, sia quelle con mezzi conto terzi che quelle proprietarie di camion ad uso proprio superiori alle 6 tonnellate (edili, metalmeccaniche, del legno). L’azione ...

vivereurbino : Confartigianato Trasporti Marche chiede la priorità nelle vaccinazioni per gli autotrasportatori di merci e persone… - confartMe : La Commissione Trasporti alla Camera ha svolto l'audizione di rappresentanti di Confartigianato imprese e Cna Fita… - confartMe : RT @Montecitorio: Emergenza #COVID19 e stato del #trasportopubblico locale, in Commissione Trasporti audizioni in videoconferenza di rappre… - viverepesaro : Confartigianato Trasporti Marche chiede la priorità nelle vaccinazioni per gli autotrasportatori di merci e persone… - viverefano : Confartigianato Trasporti Marche chiede la priorità nelle vaccinazioni per gli autotrasportatori di merci e persone… -