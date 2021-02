Tragedia per il portiere brasiliano Alisson: il padre muore affogato in una diga (video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il portiere del Liverpool, ex Roma, Alisson ha perso il padre, il 57enne Josè Agostinho Becker, trovato morto in una diga a Lavras do Sul, una città a 320 km da Porto Alegre. Secondo quanto riportato da Uol Esporte, la polizia locale ha riferito che l’uomo e’ caduto in acqua ed e’ annegato nella diga che si trova all’interno del ranch della famiglia. Nel pomeriggio di ieri (intorno alle 17 brasiliane) era stato lanciato l’allarme della scomparsa dell’uomo, che era il padre non solo di Alisson ma anche di Muriel Becker (portiere del Fluminense). Il club brasiliano ha subito pubblicato sui propri canali ufficiali un messaggio di cordoglio. José Agostinho Becker, 57 anni, stava facendo il bagno in una proprietà di famiglia mercoledì ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildel Liverpool, ex Roma,ha perso il, il 57enne Josè Agostinho Becker, trovato morto in unaa Lavras do Sul, una città a 320 km da Porto Alegre. Secondo quanto riportato da Uol Esporte, la polizia locale ha riferito che l’uomo e’ caduto in acqua ed e’ annegato nellache si trova all’interno del ranch della famiglia. Nel pomeriggio di ieri (intorno alle 17 brasiliane) era stato lanciato l’allarme della scomparsa dell’uomo, che era ilnon solo dima anche di Muriel Becker (del Fluminense). Il clubha subito pubblicato sui propri canali ufficiali un messaggio di cordoglio. José Agostinho Becker, 57 anni, stava facendo il bagno in una proprietà di famiglia mercoledì ...

