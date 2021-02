Tragedia per il portiere Alisson: il padre muore affogato (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ un momento nero per il portiere Alisson Becker. L’ex Roma non sta di certo attraversando un periodo brillante in campo, ma adesso ha dovuto fare i conti con una vera e propria Tragedia: il padre è morto affogato. L’estremo difensore del Liverpool si era confermato come uno dei migliori portieri al mondo, ma le ultime prestazioni sono state veramente negative. I Reds sono in difficoltà e non sono stati in grado di ripetere le ultime stagioni veramente entusiasmanti. Le prossime partite saranno fondamentali e addirittura anche il tecnico Klopp è stato messo in discussione dopo i miracoli delle scorse stagioni. La morte del padre di Alisson Foto di Jon Super / AnsaNella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ un momento nero per ilBecker. L’ex Roma non sta di certo attraversando un periodo brillante in campo, ma adesso ha dovuto fare i conti con una vera e propria: ilè morto. L’estremo difensore del Liverpool si era confermato come uno dei migliori portieri al mondo, ma le ultime prestazioni sono state veramente negative. I Reds sono in difficoltà e non sono stati in grado di ripetere le ultime stagioni veramente entusiasmanti. Le prossime partite saranno fondamentali e addirittura anche il tecnico Klopp è stato messo in discussione dopo i miracoli delle scorse stagioni. La morte deldiFoto di Jon Super / AnsaNella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo ...

