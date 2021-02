Tragedia familiare, bimbo di 4 anni inala una puntina da disegno e muore: “Gli ha perforato il polmone” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una famiglia con il cuore spezzato ha messo in guardia altri genitori dopo che il loro figlio di quattro anni è tragicamente morto per aver inalato una puntina da disegno. Ayla Rutherford, 29 anni, di Graham, Washington, si stava facendo la doccia il mese scorso quando ha sentito la sua famiglia urlare al piano di sotto ed è corsa nella stanza trovando trovare suo marito Josh, 29 anni, che eseguiva la manovra di Heimlich sul loro bambino, Axel. Non aveva ancora idea di cosa fosse successo mentre Axel perdeva conoscenza e iniziava a diventare blu. La folle corsa all’ospedale, poi la scoperta choc dei medici: Axel non stava soffocando ma aveva inalato una comune puntina da disegno che gli aveva perforato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una famiglia con il cuore spezzato ha messo in guardia altri genitori dopo che il loro figlio di quattroè tragicamente morto per averto unada. Ayla Rutherford, 29, di Graham, Washington, si stava facendo la doccia il mese scorso quando ha sentito la sua famiglia urlare al piano di sotto ed è corsa nella stanza trovando trovare suo marito Josh, 29, che eseguiva la manovra di Heimlich sul loro bambino, Axel. Non aveva ancora idea di cosa fosse successo mentre Axel perdeva conoscenza e iniziava a diventare blu. La folle corsa all’ospedale, poi la scoperta choc dei medici: Axel non stava soffocando ma avevato una comunedache gli avevail ...

