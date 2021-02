Traffico Roma del 25-02-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Luceverdeda trovato questo aggiornamento da Simone a Cerchiara diversi l’incidente al momento sulla via Flaminia incidente all’altezza di Saxa Rubra al km 11 in direzionecode verso Corso Francia è vicino Corso Francia abbiamo un altro incidente sulla via Flaminia all’altezza di via Monterosi incidente su Corso Francia sul viadotto verso Viale Tiziano la tangenziale in via di risoluzione l’incidente tra Batteria Nomentana e via delle Valli in diminuzioneverso la via Salaria da poco risolto l’incidente sulla complanare della tratto Urbano dell’a24 tra il raccordo via di Tor Cervarain via di normalizzazione mentre sul Raccordo Anulare avvenuto da poco un incidente all’altezza della Bufalotta in carreggiata interna code dal bivio per Firenze Intanto per la chiusura di via di Torrevecchia ...