Toyota Rav4 - Al volante della versione Plug-in

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sfornare a raffica elettriche, ibride, ibride-in e persino auto a idrogeno per assecondare una domanda sempre più forte di vetture con emissioni contenute è qualcosa che pochi costruttori possono permettersi e laè certamente in testa al gruppo: l'ennesima conferma è ladi quinta generazione con le batterie ricaricabili, una Suv - anzi, molti dicono la Suv per eccellenza, visto che è stata lei la fondatrice del segmento - con alcune caratteristiche che la rendono diversa dalle altre-in. Per esempio, cosa ne dite di un'ibrida che può fare da gruppo elettrogeno per tre giorni? Scelta energica. L'approccio tecnico non è diverso da quanto già visto sulla Prius Phev, ma con alcune differenze non da poco: la batteria litio-ioni ha una capacità elevata per una-in, oltre 18 kWh ...