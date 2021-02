Tosi ds Reggiana | “Nessuna rivincita con la Salernitana Non pensiamo all’andata”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Doriano, ds dellaa Radio Sportiva ha parlato della gara di domani sera con la, che ha un sapore di rivalsa visto il 3-0 a tavolino dell’andata. Queste le sue parole: “Messa così sembra tutto in discesa, da dentro notiamo che alla diciottesima partita avevamo 15 punti e una salvezza distante due lunghezze, ora abbiamo mantenuto una media stratosferica superiore a quella dell’Empoli ma non abbiamo guadagnato nessun vantaggio rispetto alla concorrenza. Questo fa capire quanto sia complicata la serie B di quest’anno. Intervieni sul mercato, vinci partite in trasferta contro le big, fai vedere un buon calcio ma…hai un solo punto di vantaggio sulla quintultima”. Quanto conta il mercato di riparazione?“Abbiamo aggiunto esperienza al nostro gruppo. Avevamo molti calciatori che non avevano mai fatto la B e gli ...

SalernoSport24 : In vista di Reggiana-Salernitana, il DS degli emiliani Tosi: “Vincere sarebbe bello” -

Ultime Notizie dalla rete : Tosi Reggiana

In 11 match tra le mura amiche laha saputo conquistare 4 vittorie, 2 pareggi e 5 ...GARA Sono stati 5 i rinforzi nella sessione invernale di calciomercato del direttore sportivo Doriano: ...Così il direttore sportivo granata Dorianoospite di To Bsu Telereggio . *** 'Io ho sempre pensato di avere un gruppo di persone eccezionali che secondo me ce la farà, chiaro che la ...Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi della Gazzetta di Reggio, il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha intelligentemente buttato acqua sul fuoco rispetto alle ...Intervistato da Radio Sportiva, il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha presentato così la sfida in programma domani sera contro la Salernitana: Reggiana in netta ripresa, ...