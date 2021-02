Toscana, province di Siena e Pistoia in zona rossa da sabato 27 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Arriva l’ordinanza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che nel corso di una diretta sui propri canali social ha ufficializzato come le province di Siena e Pistoia saranno inserite in zona rossa a partire da sabato 27 febbraio a causa dell’incremento preoccupante dei contagi da Covid-19. Il resto della regione, invece, dovrebbe essere inserito da lunedì in zona arancione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Arriva l’ordinanza del presidente della regioneEugenio Giani, che nel corso di una diretta sui propri canali social ha ufficializzato come ledisaranno inserite ina partire da27a causa dell’incremento preoccupante dei contagi da Covid-19. Il resto della regione, invece, dovrebbe essere inserito da lunedì inarancione. SportFace.

