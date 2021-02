Torino-Sassuolo, ufficiale in rinvio della gara: si disputerà il 17 marzo. Il comunicato (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' ufficiale: Torino-Sassuolo non si disputerà venerdì 26 febbraio.Dopo il focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra granata, la sfida tra Torino e Sassuolo, inizialmente prevista venerdì sera alle 20:45, è stata rinviata al 17 marzo alle ore 15:00. A comunicarlo è la stessa Lega Serie A tramite una nota ufficiale.“Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle oe 20.45 e valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim”. Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) E'non sivenerdì 26 febbraio.Dopo il focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra granata, la sfida tra, inizialmente prevista venerdì sera alle 20:45, è stata rinviata al 17alle ore 15:00. A comunicarlo è la stessa Lega Serie A tramite una nota.“Il presidenteLega Nazionale Professionisti Serie A dispone ila mercoledì 172021, con inizio alle ore 15,, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle oe 20.45 e valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim”.

