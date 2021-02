Torino-Sassuolo | rinviata per Covid la gara di domani sera

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dopo il focolaio in casa granata: si giocherà il 17 marzo. Martedì c’è la sfida con la Lazio Getty ImagesLa decisione che tutti si aspettavano è arrivata. Lavalevole per l’anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie Aè stata. Il match era in programmaall’Olimpico – Grande. La Lega Calcio, sentita la Asl 1 di, ha preso però atto della situazione e ha deciso per il rinvio. Nel gruppo squadra granata è scoppiato un vero e proprio focolaio. Laè stata riprogrammata per il 17 marzo in attesa degli sviluppi della situazione. Martedì prossimo, il 2 marzo, è in programma ...