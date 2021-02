Torino-Sassuolo rinviata per Covid al 17 marzo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La partita, primo anticipo della 24^ giornata di Serie A in programma venerdì sera alle ore 20.45, non si giocherà a causa del-19. La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio della gara al prossimo 17alla luce del focolaiofra i giocatori granata. caption id="attachment 1041341" align="alignnone" width="1024", getty images/caption ITA Sport Press.

Gazzetta_it : #Toro, altro caso: c’è il nono positivo, oggi il rinvio della gara contro il #Sassuolo - an12frnc : RT @Corriere: Focolaio Covid tra i giocatori granata, Torino-Sassuolo rinviata: si giocherà il 17 marzo - napolista : Torino-Sassuolo rinviata per Covid: si recupererà il 17 marzo La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio della par… - vitovito63 : Quindi si può?! - moryzerotre : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 SERIE A, RINVIATA TORINO-SASSUOLO IN PROGRAMMA DOMANI SARÀ RECUPERATA IL 17 MARZO ALLE 15:00 ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sassuolo

14.18 Calcio,rinviata per Covid Toro -In seguito al focolaio Covid fra i giocatori granata, la Lega di Serie A ha rinviato al 17 marzo l'anticipo di domani sera. C'è già una data per il recupero: la partita, che apriva il programma della 24.ma giornata, si giocherà mercoledì 17 marzo.Mancava solo l'ufficialità, poi è arrivata anche quella:è stata rinviata a causa dei troppi casi di positività al coronavirus riscontrati negli ultimi giorni nella squadra granata. Il match si sarebbe dovuto disputare venerdì 26 febbraio ...Torino-Sassuolo non si giocherà venerdì come da programmi. Il match è ufficialmente rinviato dopo il nuovo focolaio da Covid-19 evidenziatosi nel club granata Era nell’aria la decisione e ora è ...Dopo le numerose positività al Covid emerse nelle ultime ore, la Lega ha deciso di rinviare Torino-Sassuolo: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio ...