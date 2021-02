Torino-Sassuolo rinviata: cosa succede al Fanta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il rinvio di Torino-Sassuolo cambia la deadline di consegna formazione: tutto quello che bisogna sapere per non lasciarsi trovare impreparati al Fantacalcio Il focolaio Covid scoppiato in casa Torino ha portato la Lega Serie A, su indicazione dell’ASL Torino1, a rinviare l’anticipo di domani sera tra la squadra di Nicola e il Sassuolo. Sono 7 i giocatori granata attualmente positivi al virus, più due membri dello staff: un vero e proprio focolaio che mette a rischio anche la trasferta contro la Lazio del prossimo turno infrasettimanale. Il rinvio della partita, già riprogrammata per il 17 marzo alle 15, cambia anche gli scenari in ottica Fantacalcio: è arrivato, infatti, il comunicato da parte di Fantacalcio.it sulle nuove tempistiche per la ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il rinvio dicambia la deadline di consegna formazione: tutto quello che bisogna sapere per non lasciarsi trovare impreparati alcalcio Il focolaio Covid scoppiato in casaha portato la Lega Serie A, su indicazione dell’ASL1, a rinviare l’anticipo di domani sera tra la squadra di Nicola e il. Sono 7 i giocatori granata attualmente positivi al virus, più due membri dello staff: un vero e proprio focolaio che mette a rischio anche la trasferta contro la Lazio del prossimo turno infrasettimanale. Il rinvio della partita, già riprogrammata per il 17 marzo alle 15, cambia anche gli scenari in otticacalcio: è arrivato, infatti, il comunicato da parte dicalcio.it sulle nuove tempistiche per la ...

Corriere : Focolaio Covid tra i giocatori granata, Torino-Sassuolo rinviata: si giocherà il 17 marzo - repubblica : 'Variante inglese' per i giocatori del Toro e i loro familiari. Rinviata al 17 marzo la sfida col Sassuolo: I risul… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 SERIE A, RINVIATA TORINO-SASSUOLO IN PROGRAMMA DOMANI SARÀ RECUPERATA IL 17 MARZO ALLE 15:00 ??… - AntonioFiori15 : @WRobbyb @capuanogio Forse non hai capito cosa ho scritto...ci riprovo..Juve-Napoli si doveva giocare a dicembre,do… - _Simo95_ : RT @Stetobald: Il recupero di Torino-Sassuolo casualmente (ride) fissato nella settimana fra Torino-Inter e Inter-Sassuolo Neanche Marotta… -