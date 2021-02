Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo: troppe positività al Covid-19 tra i granata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torino-Sassuolo è stata rinviata. La partita, in programma venerdì 26 febbraio, verrà recuperata mercoledì 17 marzo (ore 15.00). Il posticipo di tre settimane si è rivelato necessario a causa delle sette positività al Covid-19 riscontrate tra le fila della formazione granata (soltanto il nome di Daniele Baselli è stato comunicato, gli altri non ancora). Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)è stata. La partita, in programma venerdì 26 febbraio, verrà recuperata mercoledì 17(ore 15.00). Il posticipo di tre settimane si è rivelato necessario a causa delle setteal-19 riscontrate tra le fila della formazione(soltanto il nome di Daniele Baselli è stato comunicato, gli altri non ancora). Foto: Lapresse

