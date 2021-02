Torino - Sassuolo rinviata al 17 marzo per i numerosi casi Covid nei granata (Di giovedì 25 febbraio 2021) A rendere noto la decisione del rinvio del match è stata la Lega Nazionale Professionisti Serie A. In totale sono 7 i giocatori, più due tesserati dello staff ad aver contratto l'infezione. Una ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) A rendere noto la decisione del rinvio del match è stata la Lega Nazionale Professionisti Serie A. In totale sono 7 i giocatori, più due tesserati dello staff ad aver contratto l'infezione. Una ...

repubblica : 'Variante inglese' per i giocatori del Toro e i loro familiari. Rinviata al 17 marzo la sfida col Sassuolo: I risul… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 SERIE A, RINVIATA TORINO-SASSUOLO IN PROGRAMMA DOMANI SARÀ RECUPERATA IL 17 MARZO ALLE 15:00 ??… - tuttosport : #Torino-Sassuolo #rinviata al 17 marzo: è ufficiale - spaziocalcio : #SerieA, il programma aggiornato della ventiquattresima giornata dopo il rinvio della partita fra #Torino e… - ntocndy : La mia lega metterà il 6 politico per quelli di Torino-Sassuolo. Metto Verdi che prende 6 a centrocampo col 352 opp… -