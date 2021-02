Torino-Sassuolo rinviata a mercoledì 17 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è l’ufficialità. Domani sera non si gioca a Torino. Infatti la sfida Torino-Sassuolo è stata rinviata. La gara del Grande Torino in programma domani, venerdì 26 febbraio, verrà recuperata mercoledì 17 marzo. Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Serie A alla luce del focolaio Covid tra i giocatori granata. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è l’ufficialità. Domani sera non si gioca a. Infatti la sfidaè stata. La gara del Grandein programma domani, venerdì 26 febbraio, verrà recuperata17. Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Serie A alla luce del focolaio Covid tra i giocatori granata.

