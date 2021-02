Torino, emergenza Covid: troppi positivi, la gara col Sassuolo rinviata al 17 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il focolaio in casa Toro si trasforma in emergenza. A causa dell'elevato numero di calciatori e membri dello staff positivi al Covid , la Lega Serie A ha disposto il rinvio di Torino - Sassuolo , in ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il focolaio in casa Toro si trasforma in. A causa dell'elevato numero di calciatori e membri dello staffal, la Lega Serie A ha disposto il rinvio di, in ...

fattoquotidiano : INDAGATI CIRIO E APPENDINO Per la procura di Torino l’inquinamento, come il Covid, è “un’emergenza sanitaria” [di E… - yaueue : RT @FScanderebech: Fatti e non parole: ordine del giorno di Forza Italia sull’emergenza abitativa votato in Consiglio Comunale. ? #emergenz… - TuttoHellasVer1 : Torino, emergenza Covid: non si gioca la partita con il Sassuolo - NCN_it : #TORINO, CONTINUA L'EMERGENZA #COVID: UN NUOVO POSITIVO E ALLENAMENTI SOSPESI. GARA COL SASSUOLO A RISCHIO #SerieA… - dagoool19 : RT @SkySport: Torino, emergenza Covid: c'è un nuovo positivo al Coronavirus -