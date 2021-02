Torino, baby gang arrestata per aver cercato di rapinare un hotel (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torino, arrestati un ventenne e tre minorenni. Hanno cercato di rapinare un hotel in pieno centro in via Principi D’Acaja. Sono accusati di rapina e di sequestro di persona (foto Polizia di Stato)Quattro ragazzi, un maggiorenne e tre minorenni, hanno rapinato un hotel, legato i polsi al portiere notturno e sono poi fuggiti in monopattino elettrico. La baby gang è stata fermata dalla polizia mentre cercavano di fuggire, probabilmente il portiere in qualche modo è riuscito a liberarsi. Oltre ai quattro ragazzi protagonisti della rapina è stata denunciata anche una ragazza per favoreggiamento. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Covid, Italia in ritardo nella campagna di vaccinazione: è sotto la media Torino, dove è accaduta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021), arrestati un ventenne e tre minorenni. Hannodiunin pieno centro in via Principi D’Acaja. Sono accusati di rapina e di sequestro di persona (foto Polizia di Stato)Quattro ragazzi, un maggiorenne e tre minorenni, hanno rapinato un, legato i polsi al portiere notturno e sono poi fuggiti in monopattino elettrico. Laè stata fermata dalla polizia mentre cercavano di fuggire, probabilmente il portiere in qualche modo è riuscito a liberarsi. Oltre ai quattro ragazzi protagonisti della rapina è stata denunciata anche una ragazza per favoreggiamento. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Covid, Italia in ritardo nella campagna di vaccinazione: è sotto la media, dove è accaduta ...

