Too Good To Go raggiunge i 1000 partner a Roma e ringrazia la città e i suoi abitanti con un video celebrativo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Too Good To Go raggiunge il traguardo di 1000 negozi aderenti a Roma e celebra con un video la città e i suoi abitanti In meno di due anni dall’arrivo di Too Good To Go nella Capitale, la città è in prima fila nella lotta agli sprechi alimentari e vede l’espansione dell’app anche nella zona dei Castelli Romani Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, ha raggiunto in meno di due anni il traguardo di 1000 esercizi commerciali che a Roma utilizzano il servizio per dare nuova vita ai propri invenduti. Dai negozi di quartiere come bar, pasticcerie, panetterie e gastronomie, fino alla grande distribuzione, l’app è in grado di fornire uno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) TooTo Goil traguardo dinegozi aderenti ae celebra con unlae iIn meno di due anni dall’arrivo di TooTo Go nella Capitale, laè in prima fila nella lotta agli sprechi alimentari e vede l’espansione dell’app anche nella zona dei Castellini TooTo Go, l’app contro gli sprechi alimentari, ha raggiunto in meno di due anni il traguardo diesercizi commerciali che autilizzano il servizio per dare nuova vita ai propri invenduti. Dai negozi di quartiere come bar, pasticcerie, panetterie e gastronomie, fino alla grande distribuzione, l’app è in grado di fornire uno ...

Gia_Sognatrice : RT @ktigerradio: IMLAY ha annunciato oggi l’uscita del suo quarto album chiamato: 'UTOPIA'. Oggi inoltre ha fatto uscire anche il singolo “… - viviromatv : In meno di due anni dall’arrivo di Too Good To Go nella Capitale, la città è in prima fila nella lotta agli sprechi… - Occe64 : RT @Obi1K2: @Occe64 @AngelaVillani9 Appena avuto la sua opinione! Lei non conosceva Marco prima di questa canzone. 'The song interpretatio… - Obi1K2 : @Occe64 @AngelaVillani9 Appena avuto la sua opinione! Lei non conosceva Marco prima di questa canzone. 'The song i… - MMarketingIT : ?? Per la sezione #AppReview oggi parliamo di Too Good To Go, l'app per mangiar bene evitando gli sprechi!… -