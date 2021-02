Titoli Stato: tutto pronto per ‘Btp Green', prima emissione a breve (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. –(Adnkronos) - E' “imminente, entro la fine del primo trimestre” la prima emissione di Btp Green da parte del nostro Tesoro ma – almeno all'inizio – “si manterrà un approccio istituzionale con un sindacato di collocamento, anche se il retail potrà sempre acquistare questi Titoli sul mercato secondario”. Lo ha annunciato Davide Iacovoni, responsabile del Tesoro per il debito pubblico, presentando il Framework predisposto da Via XX Settembre per le emissioni dei BTP Green, un Quadro di riferimento che illustra la strategia ambientale della Repubblica Italiana e i quattro meccanismi essenziali che accompagneranno l'emissione dei nuovi bond. Presentata alla stampa, questa normativa sarà illustrata lunedì prossimo in una Global Investor Call. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. –(Adnkronos) - E' “imminente, entro la fine del primo trimestre” ladi Btpda parte del nostro Tesoro ma – almeno all'inizio – “si manterrà un approccio istituzionale con un sindacato di collocamento, anche se il retail potrà sempre acquistare questisul mercato secondario”. Lo ha annunciato Davide Iacovoni, responsabile del Tesoro per il debito pubblico, presentando il Framework predisposto da Via XX Settembre per le emissioni dei BTP, un Quadro di riferimento che illustra la strategia ambientale della Repubblica Italiana e i quattro meccanismi essenziali che accompagneranno l'dei nuovi bond. Presentata alla stampa, questa normativa sarà illustrata lunedì prossimo in una Global Investor Call.

