Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo | vittoria dell’ucraino Mikola Milchev nello skeet maschile

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadi bravura, sagacia ed esperienza. Dopo cinque anni dall’ultima volta, l’ucrainotorna a vincereindelinaugurando la stagione internazionale in quel de Il. Sulle linee diegiziane lo shooter classe 1967, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, ha regolato tutto sbriciolando 53 dei 60 piattelli a disposizione in un testa a testa col danese Jesper Hansen, fermatosi invece a 52; mentre il podio è stato completato dal qatariota Rashid Hamad (41). In quarta, quinta e sesta piazza invece si sono rispettivamente sistemati il ceco Tomas Nydrle (35), l’egiziano padrone di casa Azmy Mehelba (25) e il cipriota Georgios Achilleos (15). Terminata la ...

siracusa2000 : Tiro al Volo. Al Tav Pachino la vittoria del Campionato d’Inverno – specialità Fossa Olimpica… - ellieadvra : Primo tiro in porta dell'israele al 63' volo - ruotologiacomo : Occhio dominante al tiro a volo ho imparato cos'è grazie anche a te @Antonio80493964 - Eclissi18 : RT @Saschaamazzini4: ?? la tiro a volo: Sarà stato vaccinato più volte ???? Apperò che inquietante individuo manco c'ho capito cos'è ?? - Saschaamazzini4 : ?? la tiro a volo: Sarà stato vaccinato più volte ???? Apperò che inquietante individuo manco c'ho capito cos'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo

Pachino News

E' il prologo al gol: punizione dai quaranta metri, palla a spiovere dentro l'area campana, corta respinta aerea di Pellegrini,aldi Giovanni Orfei sul quale Alessandro Ambrosi si fionda ...... i giapponesi (prima con Honda poi con Suzuki, Yamaha, Kawasaki) alzano ilinvadendo il campo ... Borsalino in testa e cronometro in mano ripeteva: 'Qui nel boxpiù in alto che con i miei ...Una vittoria di bravura, sagacia ed esperienza. Dopo cinque anni dall'ultima volta, l'ucraino Mikola Milchev torna a vincere nello skeet maschile in Coppa del Mondo inaugurando la stagione internazion ...Nella prima gara assoluta della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Il Cairo, risuona l'inno slovacco. Ad affermarsi nello skeet femminile è infatti Danka Bartekova che con ...