Ti vaccini? Pizza, birra e shottini gratis: l'accattivante campagna vaccinale di Tel Aviv per convincere i giovani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Israele ha intrapreso una grande campagna di vaccinazione alla fine di dicembre 2020, grazie alla quale finora sono riusciti a coprire con entrambe le dosi il 33% della loro popolazione. Tuttavia, la spinta e l'entusiasmo iniziali sembrano aver perso terreno e le autorità hanno deciso di ovviare a questa problematica ricorrendo a tecniche più "popolari" per incentivare il prosieguo della campagna vaccinale. "birra e shottini gratis per i vaccinati" è l'annuncio che ha attirato decine di giovani a recarsi presso il bar Jenia nel cuore di Tel Aviv lo scorso giovedì sera. Nella città di Jaffa, la gente ha regalato il knafe, un dolce arabo.

