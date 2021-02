The Good Doctor 4 e The Resident 2, trama 7^ puntata 26 febbraio: segreti e tradimenti? (Di venerdì 26 febbraio 2021) The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano con il settimo appuntamento su Rai due questa sera 26 novembre. Le anticipazioni relative agli episodi di entrambi imedical drama rivelano che i protagonisti saranno alle prese con segreti scioccanti e possibili tradimenti. In The Good Doctor 4, Shaun apprenderà da Lea che ha un matrimonio fallito alle spalle mentre Morgan si occuperà di un paziente che farà di tutto pur di prolungare la sua vita. Intanto, Claire riceverà un invito a cena che la spiazzerà e Audrey tornerà a lavoro come se nulla fosse. In The Resident 2, invece, Nic rischierà di tradire Conrad con Alec Shaw mentre Bell deciderà di interrompere la collaborazione con al Quovadis, ma le cose non si metteranno affatto bene visto che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) The4 e The2 tornano con il settimo appuntamento su Rai due questa sera 26 novembre. Le anticipazioni relative agli episodi di entrambi imedical drama rivelano che i protagonisti saranno alle prese conscioccanti e possibili. In The4, Shaun apprenderà da Lea che ha un matrimonio fallito alle spalle mentre Morgan si occuperà di un paziente che farà di tutto pur di prolungare la sua vita. Intanto, Claire riceverà un invito a cena che la spiazzerà e Audrey tornerà a lavoro come se nulla fosse. In The2, invece, Nic rischierà di tradire Conrad con Alec Shaw mentre Bell deciderà di interrompere la collaborazione con al Quovadis, ma le cose non si metteranno affatto bene visto che ...

