The Boys 3: iniziano le riprese della terza stagione. Jack Quaid fa il suo annuncio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aspettavamo da tempo la notizia e finalmente è arrivata: The Boys 3 ha dato il via alle riprese. La situazione è sospesa, lo show di Eric Kripke dovrà concretizzare alcune questioni in sospeso senza ulteriori indugi. L'ottavo episodio «Quello che so?» ha accolto la sconfitta definitiva di Stormfront (interpretata da Aya Cash) da parte del figlio di Patriota, il piccolo Ryan. Anche se la camuffata nazista viene tolta di mezzo - non è stata uccisa - purtroppo, a causa del potere incontrollato del giovane Ryan, la situazione coinvolge la moglie di Butcher, nonché madre del piccolo super, perdendo di conseguenza la vita. Patriota, intenzionato a far fuori Butcher, viene fermato da Queen Maeve che lo minaccia di rendere pubbliche le sue malefatte, salvando cosi l'uomo e facendo battere in ritirata il capo dei 7. Partono le riprese ...

