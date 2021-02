Tg Pediatria | edizione del 25 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Recentemente qui a Parigi abbiamo avuto dei casi di trasmissione verticale mamma-bambino dovuti alla variante inglese. Questi casi non hanno comportato alcun problema per il bambino, che è stato sostanzialmente o quasi asintomatico e ha eliminato il virus senza problemi nel 98-99% delle situazioni. Inoltre, non possiamo dire se effettivamente la variante inglese sia più trasmissibile verticalmente rispetto al ‘wild type’, ma anche se venisse trasmessa non creerebbe problemi più dell’altro ceppo”. A dirlo è Daniele De Luca, presidente Espnic e professore di Neonatologia dell’Università Paris Saclay, componente del comitato di esperti dell’Oms che ha recentemente pubblicato un documento in cui si chiariscono i criteri per dimostrare la trasmissione verticale. MALATTIE RARE, ESPERTO: “SERVE SOSTEGNO A PAZIENTI E FAMIGLIE