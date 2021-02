Tg Cultura | edizione del 25 febbraio 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Riaprire le sale cinematografiche, i teatri e i musei anche nei weekend garantendo la sicurezza con misure anti-contagio più stringenti. È questa la proposta che il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha portato sul tavolo del Comitato tecnico scientifico, in accordo con gli operatori. Tra le regole al vaglio, l’obbligo della mascherina ffp2, il biglietto nominativo e l’acquisto del ticket online. Attesa per la risposta dei tecnici che potrebbe permettere di dare anche indicazioni più precise in vista del prossimo Dpcm. TORINO, ROMA E BARI INSIEME PER UN GRANDE FESTIVAL LETTERARIO

ilGiunco : Monterotondo celebra Fucini a 100 anni dalla sua morte: «Edizione speciale del Premio dedicato al poeta»… - AgCultNews : Premio Cultura + Impresa, aperte fino al 15 marzo le iscrizioni per l'ottava edizione @FitzcarraldoFon @ALES_SpA… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Si è conclusa la 10a edizione de #ILuoghidelCuore, progetto promosso dal @Fondoambiente e Intesa Sanpaolo. Un'edizione… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Si è conclusa la 10a edizione de #ILuoghidelCuore, progetto promosso dal @Fondoambiente e Intesa Sanpaolo. Un'edizione… - intesasanpaolo : Si è conclusa la 10a edizione de #ILuoghidelCuore, progetto promosso dal @Fondoambiente e Intesa Sanpaolo. Un'ediz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione

AgCult

Nell'2020 infatti i voti sono stati 2.353.932, record assoluto per la manifestazione. Un'altra dimostrazione, se mai servisse, del bisogno e della voglia diche in Italia resiste e ...Nell'2020 infatti i voti sono stati 2.353.932, record assoluto per la manifestazione. Un'altra dimostrazione, se mai servisse, del bisogno e della voglia diche in Italia resiste e ...Da anni l’Oms ha lanciato l’allarme sull’obesità in Africa. Come dimostrano numerosi studi, la «malattia dell’opulenza» con il suo corollario di patologie (diabete, ipertensione, problemi cardiovascol ...Milano, 25 feb. (askanews) - Spesso poco noti, se non proprio segreti, che hanno bisogno di tornare a essere valorizzati. Sono stati presentati ...