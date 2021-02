Tennis, Jannik Sinner: “Il mal di schiena non ha inciso. Solo colpa mia se ho perso con Bedene” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Montpellier si è interrotto subito all’esordio per mano dello sloveno Aljaz Bedene, che lo ha sconfitto in tre set. L’altoatesino ha accusato anche dei problemi alla schiena nel finale di terzo set, restando completamente bloccato negli ultimi punti del tie-break. L’attuale numero 34 del mondo non ha voluto però trovare scuse: “Il mal di schiena non ha inciso affatto, è al 100 % colpa mia e del mio gioco. Quando ci siamo sfidati a Melbourne sono stato molto più aggressivo, oggi ho fatto un casino ed è una giornata davvero dura per me”. Ancora Sinner sulla partita di ieri e sulle prospettive future: “Devo imparare da questa sconfitta, la mia idea di gioco odierna era sbagliata. Sono senza parole e non so ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il cammino dinel torneo ATP di Montpellier si è interrotto subito all’esordio per mano dello sloveno Aljaz, che lo ha sconfitto in tre set. L’altoatesino ha accusato anche dei problemi allanel finale di terzo set, restando completamente bloccato negli ultimi punti del tie-break. L’attuale numero 34 del mondo non ha voluto però trovare scuse: “Il mal dinon haaffatto, è al 100 %mia e del mio gioco. Quando ci siamo sfidati a Melbourne sono stato molto più aggressivo, oggi ho fatto un casino ed è una giornata davvero dura per me”. Ancorasulla partita di ieri e sulle prospettive future: “Devo imparare da questa sconfitta, la mia idea di gioco odierna era sbagliata. Sono senza parole e non so ...

