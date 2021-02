Tennis: Fabio Fognini rinuncia al torneo di Santiago del Cile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabio Fognini non disputerà il torneo di Santiago del Cile. Il Tennista ligure ha preferito prendersi un ulteriore periodo di riposo dopo gli Australian Open e dunque ha rinunciato a giocare sulla terra rossa Cilena. Con ogni probabilità il nativo di Arma di Taggia ha preferito evitare un continuo cambio di superfici, che avrebbe potuto recare dei problemi alle sue caviglie. Dopo Santiago, infatti, i successivi tornei si disputano sul cemento ed il più importante è il Masters 1000 di Miami, preceduto da quelli di Dubai ed Acapulco, entrambi sul veloce. Fognini è reduce dalla sconfitta agli ottavi di finale degli Australian Open contro Rafael Nadal ed in precedenza aveva disputato l’ATP Cup, raggiungendo la finale poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)non disputerà ildidel. Ilta ligure ha preferito prendersi un ulteriore periodo di riposo dopo gli Australian Open e dunque hato a giocare sulla terra rossana. Con ogni probabilità il nativo di Arma di Taggia ha preferito evitare un continuo cambio di superfici, che avrebbe potuto recare dei problemi alle sue caviglie. Dopo, infatti, i successivi tornei si disputano sul cemento ed il più importante è il Masters 1000 di Miami, preceduto da quelli di Dubai ed Acapulco, entrambi sul veloce.è reduce dalla sconfitta agli ottavi di finale degli Australian Open contro Rafael Nadal ed in precedenza aveva disputato l’ATP Cup, raggiungendo la finale poi ...

