Tandem 4 su Giallo | un caso personale per il tenente Lebellec | trame episodi 25 febbraio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Torna il doppio appuntamento con4 su, la serie francese incentrata su una coppia divorziata che si trova costretta a lavorare insieme. Il cime poliziesco è grande successo del canale francese France 3, ed è girata principalmente a Montpellier, nella ex sede della scuola di Fanteria e nel parco di Montcalm. Stasera, 25, andranno in onda i classici duelegati da unche coinvolge il tenent. Ecco le anticipazioni. Nell’o 4×07 dal titolo L’Amica Scomparsa (prima parte), mentre un furto con scasso avviene nel garage di una vecchia signora, gli investigatori scoprono che si tratta della madre di un serial killer. Soler e Marchal scoprono anche che il ladro ha il 50% di DNA in comune con il ...

zazoomblog : Tandem la trama puntata in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Giallo - #Tandem #trama #puntata #giovedì - Stasera_in_TV : GIALLO: (21:10) Tandem - Stagione 4 Episodio 5 - Peaux rouges (Telefilm) #StaseraInTV 18/02/2021 #PrimaSerata #tandem-stagione4episodio5-pea - Notiziedi_it : Due nuovi episodi di Tandem 4 su Giallo, anticipazioni 18 febbraio -

