Svanberg e la sua Alice | due svedesi innamorati a Bologna | “L’Italia è fantastica!”

Due svedesi a Bologna: Mattia Svanberg, centrocampista rossoblu, lo scorso anno è stato raggiunto in Emilia dalla fidanzata Alice Magnusson, anch'essa calciatrice e tesserata dalla formazione femminile felsinea. La ragazza ha raccontato al Corriere dello Sport la loro vita in Italia: "Io e Mattias guardiamo molto calcio, ma non parliamo così tanto delle nostre squadre, delle partite, è bello parlare anche di altro quando stiamo insieme. Ci sosteniamo a vicenda, questo sì".Mattias è cambiato da quando è in Italia?"Sia io che lui abbiamo fatto un po' di cose da quando ci siamo trasferiti qui per assumerci responsabilità, lavorare su noi stessi. Ma questo ha avuto solo effetti positivi su entrambi, impari molto vivendo all'estero".L'Italia vi piace?"Sì, è fantastica, io amo il cibo, la cultura e il clima che ci sono qui,

