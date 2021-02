Super Cashback a rischio: possibile sospensione del bonus da 1500 euro? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cattive notizie per il Cashback. Pare che il maxi premio da 1.500 euro potrebbe essere sospeso a causa dei cosiddetti “furbetti” del Super Cashback. Molte sono state le denunce da parte dei gestori di distributori di benzina dei “furbetti” che, all’inizio dell’anno, effettuavano piccole transazioni alle pompe di benzina, che, per aumentare le chance di entrare tra i primi 100.000 per uso di moneta elettronica e vincere il Super premio semestrale di 1.500 euro, hanno cominciato a frazionare il pieno dell’auto in tanti piccoli rifornimenti. Super Cashback: perchè il bonus potrebbe essere sospeso Il “giochetto” dei furbi del Super Cashback, di fondo non è un reato, ma bensì un raggiramento delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cattive notizie per il. Pare che il maxi premio da 1.500potrebbe essere sospeso a causa dei cosiddetti “furbetti” del. Molte sono state le denunce da parte dei gestori di distributori di benzina dei “furbetti” che, all’inizio dell’anno, effettuavano piccole transazioni alle pompe di benzina, che, per aumentare le chance di entrare tra i primi 100.000 per uso di moneta elettronica e vincere ilpremio semestrale di 1.500, hanno cominciato a frazionare il pieno dell’auto in tanti piccoli rifornimenti.: perchè ilpotrebbe essere sospeso Il “giochetto” dei furbi del, di fondo non è un reato, ma bensì un raggiramento delle ...

