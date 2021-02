Sulla nomina di Lucia Borgonzoni (e non solo la sua) decidete voi se piangere o ridere (Di giovedì 25 febbraio 2021) Funziona sempre così, guai a farsi troppe aspettative. E infatti a un paio di settimane dal suo insediamento, il cosiddetto “governo dei migliori” a guida Mario Draghi ha tutte le sembianze di un esecutivo dei peggiori, intervallato qua e là da qualche figura affidabile, o almeno apparentemente. Il culmine lo si è raggiunto con la nomina delle scorse ore dei sottosegretari, che ha visto protagonisti personaggi che speravamo la politica potesse aver salutato per sempre. Foto Cecilia FabianoChe c’era qualcosa che non andava nel nuovo governo, lo si era capito già al momento dell’assegnazione dei ministeri. La riconferma di Luigi Di Maio agli Esteri, noto fino a ora per il suo silenzio assoluto e costante su ogni dossier internazionale di rilievo e per la totale inefficacia della sua azione su temi caldi per l’Italia come la ricerca della giustizia su Giulio Regeni, non ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021) Funziona sempre così, guai a farsi troppe aspettative. E infatti a un paio di settimane dal suo insediamento, il cosiddetto “governo dei migliori” a guida Mario Draghi ha tutte le sembianze di un esecutivo dei peggiori, intervallato qua e là da qualche figura affidabile, o almeno apparentemente. Il culmine lo si è raggiunto con ladelle scorse ore dei sottosegretari, che ha visto protagonisti personaggi che speravamo la politica potesse aver salutato per sempre. Foto Cecilia FabianoChe c’era qualcosa che non andava nel nuovo governo, lo si era capito già al momento dell’assegnazione dei ministeri. La riconferma di Luigi Di Maio agli Esteri, noto fino a ora per il suo silenzio assoluto e costante su ogni dossier internazionale di rilievo e per la totale inefficacia della sua azione su temi caldi per l’Italia come la ricerca della giustizia su Giulio Regeni, non ...

