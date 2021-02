Suicidio Kasia Lenhardt, indagato per lesioni l'ex fidanzato Jerome Boateng (Di giovedì 25 febbraio 2021) S'infittisce il mistero sulla morte di Kasia Lenhardt , ex fidanzata di Jerome Boateng , ritrovata senza vita nel suo appartamento di Berlino lo scorso 10 febbraio. Mentre sono in corso gli esami... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 febbraio 2021) S'infittisce il mistero sulla morte di, ex fidanzata di, ritrovata senza vita nel suo appartamento di Berlino lo scorso 10 febbraio. Mentre sono in corso gli esami...

repubblica : Jerome Boateng indagato per lesioni all'ex fidanzata morta: Sul corpo di Kasia Lenhardt trovato un lobo dell'orecch… - monika_mazurek : RT @Corriere: Nuovi dettagli sul suicidio: Bild è infatti entrata in possesso del contratto tra il calciatore del Bayern Monaco e della naz… - monika_mazurek : RT @repubblica: Jerome Boateng indagato per lesioni all'ex fidanzata morta: Sul corpo di Kasia Lenhardt trovato un lobo dell'orecchio strap… - genovesergio76 : RT @repubblica: Jerome Boateng indagato per lesioni all'ex fidanzata morta: Sul corpo di Kasia Lenhardt trovato un lobo dell'orecchio strap… - Audry82194065 : RT @repubblica: Jerome Boateng indagato per lesioni all'ex fidanzata morta: Sul corpo di Kasia Lenhardt trovato un lobo dell'orecchio strap… -