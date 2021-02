Storie che narrano la vita parlando del raccontare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Esistono luoghi che sono più reali dei luoghi realmente esistenti. Città, paesi, nazioni dove si va senza bisogno di nessun mezzo di trasporto. Si chiamano Macondo oppure Cacania, ma anche Mompracem o Vigata, o ancora il paese dei balocchi o quello della cuccagna. Sono luoghi dove la letteratura, le Storie sprigionano tutta la loro magia, svelando spazi, ritmi, significati nuovi al lettore. Uno di questi posti si trova in Euskal Herria e il suo cantore è Bernardo Atxaga. Si chiama … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Esistono luoghi che sono più reali dei luoghi realmente esistenti. Città, paesi, nazioni dove si va senza bisogno di nessun mezzo di trasporto. Si chiamano Macondo oppure Cacania, ma anche Mompracem o Vigata, o ancora il paese dei balocchi o quello della cuccagna. Sono luoghi dove la letteratura, lesprigionano tutta la loro magia, svelando spazi, ritmi, significati nuovi al lettore. Uno di questi posti si trova in Euskal Herria e il suo cantore è Bernardo Atxaga. Si chiama … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SeaWatchItaly : Come temevamo, il corpo avvistato da #Moonbird su #VosTriton è solo uno fra quelli di almeno altre 41 persone che r… - MSF_ITALIA : A 2 mesi dalla prima vaccinazione in un paese ricco, è arrivata ieri in Ghana prima spedizione di vaccini #Covid19… - Raicomspa : I ragazzi che entrano nell'Istituto Minorile a picco sul mare hanno commesso degli sbagli, ma possono ancora riscat… - occhidigian : Qui per dirvi che ZRC sta pubblicando tutte le storie di Fra sulla pagina quindi siamo salve, magari avranno anche… - anathemaside : ho ripreso in mano dopo tantissimi anni i quaderni dove mi appuntavo trame, intrecci e personaggio delle mie storie… -