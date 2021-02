Stop ai brevetti sui vaccini Così si potranno produrre pure in Italia Parla la deputata M5S | Ianaro | “La salute prima delle aziende”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Onorevole Angela(M5S), lei ha presentato una mozione per consentire e agevolare la produzione anche indei. Perché questa potrebbe essere la chiave di volta per sconfiggere la pandemia? Il vaccino costituisce l’arma indispensabile per porre fine alla pandemia da Covid-19. Ad oggi, tuttavia, la capacità produttiva dei sieri è troppo modesta di fronte all’improrogabile necessità di vaccinare tutto il mondo. Per questo nella mozione del Movimento 5 Stelle, depositata a miafirma e della collega Giulia Grillo, ex ministra della, chiediamo al governo l’impegno in sede europea, per consentire la temporanea sospensione dei, come previsto dall’Accordo TRIPs nel caso di emergenze, corrispondendo un adeguato meccanismo di compensazione per le case ...