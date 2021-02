Stoffa da campioni | Cambio di gioco | il trailer e il poster della nuova serie

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dadiarriverà su Disney+ il 26 marzo e online è stato condiviso uninedito e undadiè lain arrivo su Disney+ di cui è stato condiviso un nuovoe uninedito in attesa del debutto previsto per il 26 marzo. Nel video condiviso online si assiste ai motivi per cui una madre decide di creare un nuovo team di hockey e chiedere l'aiuto di Gordon Bombay, assistendo alle difficoltà che dovranno affrontare i giovani che si mettono alla prova sul ghiaccio e gli adulti, che impareranno molto dallaesperienza.da ...

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serieda: cambio di gioco, che debutterà sulla piattaforma streaming venerdì 26 ...da: Cambio di gioco arriverà il 26 marzo. Lo show racconta una storia ambientata in Minnesota, nel mondo dell'hockey giovanile. Il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) non riesce a ...Stoffa da campioni: cambio di gioco arriverà su Disney+ il 26 marzo e online è stato condiviso un trailer inedito e un poster. Stoffa da campioni: cambio di gioco è la nuova serie in arrivo su Disney+ ...Torniamo puntuali come ogni mese per elencarvi le principali aggiunte al catalogo di Disney Plus (abbonati QUI) per marzo 2021. Questa volta, oltre alle solite novità di casa Disney, Pixar, Lucasfilm, ...