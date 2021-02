Stefania Orlando si scaglia contro Dayane | “Falsa! Sparlavi di Samantha per L’Isola dei Famosi” VIDEO

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova lite al Grande Fratello Vip 5 Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la puntata che precede la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento che ha visto l’uscita di Andrea Zenga, ma anche altri colpi di scena. Uno su tutti il coming out diMello che davanti a milioni di telespettatori ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò. Per questo motivo ha fatto molto discutere la sua scelta di di mandare al televoto la sua amica speciale con la conseguente discussione con gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Dopo la lunga diretta, infatti,si ètala modella brasiliana dandole della persona falsa e rivangando una confessione che la sudamericana le avrebbe fatto prima dell’ingresso diDe Grenet. Di ...

- - > Leggi Anche 'Grande Fratello Vip': pace tra Dayane,e Tommaso Il percorso di Adua/... Vi potete difendere e proteggere a vicenda', la rincuora la. 'Potete dimostrare che quello ...Perla partecipazione al Grande Fratello Vip (e ora la possibilità di vincerlo) è forse stata più di un gioco, o una 'esperienza di vita' da infilare in curriculum. No, forse la ...Ecco come Dayane Mello ha scoperto che il Festival di Sanremo inizia il 2 marzo 2021. I video e la ricostruzione dello spoiler ...Francesco Oppini del Grande Fratello Vip 5 svela il piano segreto di Dayane Mello per arrivare alla finale: sarà la vincitrice del reality?