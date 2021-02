Stati Uniti - Biden promette 37 miliardi di dollari per superare la crisi dei chip (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Casa Bianca ha presentato le prime misure operative per superare la crisi dei semiconduttori che sta creando grossi problemi alle attività automobilistiche negli Stati Uniti. In particolare, il neo presidente Joe Biden ha annunciato l'intenzione di chiedere al Congresso l'autorizzazione per un maxi-finanziamento da 37 miliardi di dollari (oltre 30 miliardi di euro) per rafforzare la capacità produttiva di chip sul territorio nazionale. L'ordine esecutivo. Biden ha anche firmato un ordine esecutivo per affrontare la carenza di semiconduttori e rispondere, così, agli allarmi lanciati da numerosi membri del Campidoglio e, ancor di più, dalle associazioni di categoria. Le attuali criticità, destinate a durare per buona ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Casa Bianca ha presentato le prime misure operative perladei semiconduttori che sta creando grossi problemi alle attività automobilistiche negli. In particolare, il neo presidente Joeha annunciato l'intenzione di chiedere al Congresso l'autorizzazione per un maxi-finanziamento da 37di(oltre 30di euro) per rafforzare la capacità produttiva disul territorio nazionale. L'ordine esecutivo.ha anche firmato un ordine esecutivo per affrontare la carenza di semiconduttori e rispondere, così, agli allarmi lanciati da numerosi membri del Campidoglio e, ancor di più, dalle associazioni di categoria. Le attuali criticità, destinate a durare per buona ...

mtvitalia : La motivazione di cui abbiamo bisogno ? grazie, BTS ?? #MTVUnplugged ti aspetta stanotte in contemporanea con gli St… - ItaliaViva : Manca soltanto la firma del Governatore e poi la Virginia sarà il primo stato nel Sud degli Stati Uniti ad abolire… - SusannaCeccardi : Sono in partenza per gli #Usa ???? direzione C pac, la convention annuale del partito Repubblicano. Ringrazio il grup… - ITAtradeagency : RT @ITAChicago: Oltre 100 partecipanti al webinar Opportunità per l’agroalimentare italiano nel Midwest degli Stati Uniti con informazioni… - marioricciard18 : RT @MassimoFaggioli: recensione al mio libro 'Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti', pubblicata sul giornale Al Ittihad (Emirati… -