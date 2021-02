Stankovic: “Felice di essere tornato a Milano dopo tanti anni. I miei ragazzi sono cresciuti tantissimo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intercettato dai microfoni di Sky, Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa ha così parlato del suo ritorno a San Siro dopo molti anni e soprattutto della sfida contro il Milan: “sono Felice, sono tornato nel mio paese dopo 22 anni, nel mio club. Siamo cresciuti tantissimo, sono molto contento per i miei ragazzi, è un gruppo splendido e giovane. sono onesto, severo, ci metto tutta la mia energia per darmi una mano”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intercettato dai microfoni di Sky, Dejan, tecnico della Stella Rossa ha così parlato del suo ritorno a San Siromoltie soprattutto della sfida contro il Milan: “nel mio paese22, nel mio club. Siamossimo,molto contento per i, è un gruppo splendido e giovane.onesto, severo, ci metto tutta la mia energia per darmi una mano”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

