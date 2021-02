Sport italiano in lutto: la campionessa è morta a soli 34 anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Elisa era talmente tanto innamorata di questo Sport che non ha mai avuto paura di ricominciare anche in realtà più piccole quando la vita glielo ha chiesto”, ricorda Federica Virga su PalermoToday, ha giocato poi dell’Otium e infine si è dedicata a l’insegnare il basket e i valori dello Sport ai bambini. Insegnava all'Arena Basket, una scuola di minibasket per bambini, ragazzini e giovani di ogni età. Dal 2015 è stata inoltre un punto di riferimento del campus estivo di basket del Tc2 che la ricorda così: "Maestra di basket che, sin dal suo ingresso nel nostro staff, è stata amata e stimata da chiunque. Ragazza solare, una forza della natura, un vulcano di idee, una combattente dentro e fuori il campo". Elisa Trevisano, il ricordo della stella del basket palermitano morta a soli 34 anni. “Una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Elisa era talmente tanto innamorata di questoche non ha mai avuto paura di ricominciare anche in realtà più piccole quando la vita glielo ha chiesto”, ricorda Federica Virga su PalermoToday, ha giocato poi dell’Otium e infine si è dedicata a l’insegnare il basket e i valori delloai bambini. Insegnava all'Arena Basket, una scuola di minibasket per bambini, ragazzini e giovani di ogni età. Dal 2015 è stata inoltre un punto di riferimento del campus estivo di basket del Tc2 che la ricorda così: "Maestra di basket che, sin dal suo ingresso nel nostro staff, è stata amata e stimata da chiunque. Ragazza solare, una forza della natura, un vulcano di idee, una combattente dentro e fuori il campo". Elisa Trevisano, il ricordo della stella del basket palermitano34. “Una ...

matteosalvinimi : Buonanotte con le spettacolari immagini del Tricolore che sventola nei cieli di #Cortina2021. Un grazie ai paracadu… - repubblica : Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona e meglio di Heike Drechsler: 6,91 nel lungo: La figlia d'arte non solo… - Coninews : Pallone d'Oro nel 1993, leggenda del calcio e dello sport italiano. ? Buon compleanno a Roberto #Baggio! ??… - armagio : @Cere871 @traliccio @SerieA in Inghilterra si canta 'andiamo a Wembley' non 'vinciamo il tricolor'. Quella che tu e… - 8e30it : Tobia Loriga torna sul ring per difendere il titolo italiano dei welter -