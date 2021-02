Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 25 febbraio

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021)giovedì 25ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. I Mondiali di sci nordico a Oberstdorf regalano le due prova sprint in tecnica classica per quanto riguardo lo sci di fondo e la gara femminile di salto con gli sci dal trampolino HS106. Da non perdere anche la prova della discesa libera in Val di Fassa. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmagiovedì 25. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OAper quanto riguarda lo sci alpino, lo sci di fondo e il salto con gli sci. PROGRAMMA ...