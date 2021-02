«Spider-Man | No way home» | svelato il titolo del nuovo film

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un video, divertente e divertito, ha messo fine alle attese dei fan. La Marvel, nella notte di mercoledì, ha diffuso online un breve filmato, demandando alla recitazione dei suoi protagonisti il compito di rivelare quale nome sia stato scelto per il terzo capitolo di Spider-Man. «Ci hanno dato dei nomi falsi», ha cominciato, nel video, Tom Holland, protagonista con Jacob Batalon e Zendaya della saga Marvel. «Non capisco perché continuino a farlo», ha poi continuato l’Uomo Ragno, la cui identità, in Spider-Man: Far from home, è stata svelata dal malvagio Mysterio. «Il fatto è che ti fai sfuggire le cose», gli hanno risposto, nel video annuncio, i compagni di cast, spostandosi quel tanto che basta da lasciar comparire una lavagna. https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1364631273226919937

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

[foto di Kevin Feige di Gage Skidmore, via Wikimedia Commons] Leggi anche3: e dopo gli scherzi, ecco in un video il titolo ufficiale! Kevin Fiege: la Marvel non è stata limitata dal PG -...Buono shopping! La nostra selezione di prodotti Sackboy: A Big Adventure - PlayStation 5 - 56,99 ( 70,99 )Miles Morales - PlayStation 5 - 50,99 ( 60,99 ) Demon's Souls - PlayStation ...Disney+ svela le date di uscita di Loki, The Bad Batch e tante altre ancora. Il primo a debuttare sarà The Falcon and The Winter Soldier ...La canzone finale dell’episodio 7 di WandaVision arriva... La canzone finale dell’episodio 7 di WandaVision arriva... Spider-Man 3: i protagonisti svelano il titolo, anzi…... Spider-Man 3: i ...