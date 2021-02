Spezia-Parma 27 febbraio ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

SoyCalcio_ : #SerieA I ONCES #SpeziaParma #SPEZIA I Provedel - Vignali, Erlic, Ismaily, Bastoni - Maggiore, Ricci, N. Estévez -… - CalcioPillole : #SpeziaParma, le formazioni ufficiali: Agudelo titolare, Nzola in panchina. Il centravanti non è ancora al meglio… - sportli26181512 : Spezia-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: Nzola fuori, c'è Agudelo. Cornelius con Karamoh: Con il rinvio di Torin… - Mediagol : #SerieA, #Spezia-#Parma: le formazioni ufficiali del match in programma alle ore 15.00 - MondoNapoli : Spezia-Parma, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Parma

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Saponara, Agudelo, Gyasi.: Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Mihaila, ...Commenta per primo Con il rinvio di Torino - Sassuolo , prende il via oggi la 24esima giornata di Serie A . Alle 15 si parte con uno scontro salvezza:. Gli uomini di Italiano , dopo aver annientato il Milan, sono andati ko contro la Fiorentina, mentre quelli di D'Aversa , penultimi, dopo 4 ko consecutivi sono riusciti a ottenere un ...La Spezia, 27 febbraio 2021 - Dopo il ko in casa contro la Fiorentina, lo Spezia di mister Italiano vuole riprendere il cammino verso la salvezza e trova subito uno scontro diretto. Si tratta della sf ...Gli Aquilotti tornano in campo per dimenticare la sconfitta di Firenze, davanti a sé c'è il Parma sempre più in crisi anche dopo il cambio in panchina. Scontro salvezza fondamentale per le sorti dello ...