Sottosegretari: tra i nominati c’è anche Sibilia, il grillino che voleva l’arresto del «gangster» Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) È il nome del grillino Carlo Sibilia a svettare sugli altri nella fotona di gruppo che immortalerà i Sottosegretari di Mario Draghi. E non perché sia il più bravo o il più titolato per finire su una delle prestigiose poltrone del Viminale. Tutt’altro. Il suo nome ha attirato l’attenzione del Foglio e del Corriere della Sera solo perché è della stessa persona che con un tweet del 15 febbraio del 2017 chiese l’arresto del suo attuale premier. Avete letto bene: voleva che ai polsi di Draghi, bollato come «gangster» nonché esponente della «finanza stragista» scattassero le manette per il crack del Monte Paschi di Siena. Così Sibilia in un tweet del 2017 Naturalmente, il prode e coraggioso Sibilia aveva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) È il nome delCarloa svettare sugli altri nella fotona di gruppo che immortalerà idi Mario. E non perché sia il più bravo o il più titolato per finire su una delle prestigiose poltrone del Viminale. Tutt’altro. Il suo nome ha attirato l’attenzione del Foglio e del Corriere della Sera solo perché è della stessa persona che con un tweet del 15 febbraio del 2017 chiesedel suo attuale premier. Avete letto bene:che ai polsi di, bollato come «» nonché esponente della «finanza stragista» scattassero le manette per il crack del Monte Paschi di Siena. Cosìin un tweet del 2017 Naturalmente, il prode e coraggiosoaveva ...

fanpage : Tra i #sottosegretari nominati da Mario Draghi c'è anche Francesco Paolo Sisto, avvocato di Silvio Berlusconi nel p… - BentivogliMarco : Non trovo @antoniomisiani tra i sottosegretari, non capisco e non mi adeguo. - repubblica : ?? Anticipazioni sottosegretari: 5 nomi nuovi per 5S (confermati Sileri e Cancelleri). Tra dem Messina. A Gabrielli… - eccoda : Che infornata di dementi tra i sottosegretari... - massimosab : RT @sabrimaggioni: E questi ce li troviamo tra le p@lle un’altra volta #governodeimigliori #ministri #sottosegretari -