Sottosegretari, la spartizione delle poltrone è fatta: ecco nomi, partiti e quote dell’ammucchiata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Venti uomini e 19 donne nella nuova squadra dei 39 tra viceministri e Sottosegretari nominati stasera dal Cdm. Tra essi, un solo tecnico: il capo della Polizia, Franco Gabrielli, cui Draghi ha affidato la delega ai Servizi. Il resto è ordinaria spartizione di poltrone tra partiti. Come prima, più di prima alla faccia della discontinuità di volti, nomi e metodi. Undici i Sottosegretari in quota 5Stelle, nove alla Lega, sei al Pd, sei (compreso un viceministro) a Forza Italia, due a Italia Viva, una a Leu. Quanto ai “piccoli“, quelli del centrosinistra incassano due posizioni, di cui va al Centro Democratico e l’altra a +Europa. Quelli del centrodestra devono accontentarsi di quella andata a Noi con l’Italia di Maurizio Lupi. A bocca asciutta restano Udc e Cambiamo. I ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Venti uomini e 19 donne nella nuova squadra dei 39 tra viceministri enati stasera dal Cdm. Tra essi, un solo tecnico: il capo della Polizia, Franco Gabrielli, cui Draghi ha affidato la delega ai Servizi. Il resto è ordinariaditra. Come prima, più di prima alla faccia della discontinuità di volti,e metodi. Undici iin quota 5Stelle, nove alla Lega, sei al Pd, sei (compreso un viceministro) a Forza Italia, due a Italia Viva, una a Leu. Quanto ai “piccoli“, quelli del centrosinistra incassano due posizioni, di cui va al Centro Democratico e l’altra a +Europa. Quelli del centrodestra devono accontentarsi di quella andata a Noi con l’Italia di Maurizio Lupi. A bocca asciutta restano Udc e Cambiamo. I ...

SecolodItalia1 : Sottosegretari, la spartizione delle poltrone è fatta: ecco nomi, partiti e quote dell’ammucchiata… - giusepperofran1 : @agorarai anche oggi lezioncina del cazzo dì fratelli d’Italia, ma loro come la farebbero la spartizione dei sottos… - donapani : @repubblica Sarebbe una fantastica barzelletta, se non ci fosse da piangere! In generale la scelta della maggior p… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Dopo giorni di paralisi, il premier #Draghi costringe le forze della coalizione a indicare i nomi mancanti per il gover… - arusso414 : Anche la scelta dei sottosegretari rappresenta una spartizione di poltrone in continuità con il precedente governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari spartizione SOTTO MA PROPRIO SOTTOSEGRETARI ...Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Mentre scrivo non si è ancora risolta la spartizione dei ...ed a secondo di chi la ricopre conta molto e conta niente? Ho conosciuto personalmente Sottosegretari (...

I sottosegretari del governo Draghi sono la vittoria di Salvini, Berlusconi e Renzi I posti di sottogoverno arrivati ieri rappresentano una spartizione tra forze politiche con alcuni nomi imbarazzanti: Borgonzoni, Molteni, Sibilia e Sisto. E serviranno per scaricare le tensioni della maggioranza sulla Ue e su Palazzo ...

Sottosegretari, la spartizione delle poltrone è fatta: ecco nomi, partiti e quote... Il Secolo d'Italia Sottosegretari, Scanzi contro Renzi: ‘Ritrova una poltrona a Bellanova e Scalfarotto’ Pioggia di critiche dopo la nomina di 39 tra viceministri e sottosegretari del governo Draghi. Tra i più duri c’è il giornalista Andrea Scanzi.

I sottosegretari del governo Draghi sono la vittoria di Salvini, Berlusconi e Renzi I posti di sottogoverno arrivati ieri rappresentano una spartizione tra forze politiche con alcuni nomi imbarazzanti: Borgonzoni, Molteni, Sibilia e Sisto. E serviranno per scaricare le tensioni della ...

...Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Mentre scrivo non si è ancora risolta ladei ...ed a secondo di chi la ricopre conta molto e conta niente? Ho conosciuto personalmente(...I posti di sottogoverno arrivati ieri rappresentano unatra forze politiche con alcuni nomi imbarazzanti: Borgonzoni, Molteni, Sibilia e Sisto. E serviranno per scaricare le tensioni della maggioranza sulla Ue e su Palazzo ...Pioggia di critiche dopo la nomina di 39 tra viceministri e sottosegretari del governo Draghi. Tra i più duri c’è il giornalista Andrea Scanzi.I posti di sottogoverno arrivati ieri rappresentano una spartizione tra forze politiche con alcuni nomi imbarazzanti: Borgonzoni, Molteni, Sibilia e Sisto. E serviranno per scaricare le tensioni della ...