Sottosegretari esclusi: indignazione e malumori al Governo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le nomine, ieri, dei Sottosegretari del Governo Draghi, sono state motivo di protesta. Tanti malumori sono scoppiati tra i Sottosegretari esclusi, riunitisi nel cortile della Camera di Montecitorio appartenenti ai 5 Stelle in uno scontento generale. Sono state dette parole ad alta voce, volutamente per farsi sentire da tutti. Tra queste “E’ una Porcata!”, “Siamo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le nomine, ieri, deidelDraghi, sono state motivo di protesta. Tantisono scoppiati tra i, riunitisi nel cortile della Camera di Montecitorio appartenenti ai 5 Stelle in uno scontento generale. Sono state dette parole ad alta voce, volutamente per farsi sentire da tutti. Tra queste “E’ una Porcata!”, “Siamo

LegaSalvini : ++ GOVERNO, SALVINI: “BUON LAVORO ALLA SQUADRA, MOLTE DONNE E TANTE REGIONI RAPPRESENTATE” ++ “Auguro buon lavoro… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a Roberto Calderoli: -basta commissari tuttofare -priorità vaccinazioni -chi… - TgrVeneto : Completata la squadra di #Draghi con viceministri e sottosegretari. Sindacati e imprenditori veneti si aspettano mo… - jxgiuliano : RT @muzza1966: #sottosegretari fatti. Adesso si neutralizzano l’un l’altro è non combineranno nulla. Ennesima scena triste della politica.… - castell32082033 : RT @Brasviz1: Se gli italiani non li avessero votati non avreste questi #sottosegretari esclusi i #consiglierietici of course -